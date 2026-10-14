타이완. 미 전차 투입 군사훈련 돌입…중국 실사격 훈련에 맞불

▲ 타이완 국기 (자료화면)

타이완해협을 둘러싼 군사적 긴장이 고조되는 가운데 중국이 대규모 실사격 훈련을 실시하자 타이완군도 미국산 최신예 M1A2T 에이브럼스 전차를 투입한 실병력 군사훈련에 나섰습니다.14일 자유시보와 연합보 등 타이완 언론에 따르면 타이완 육군은 양안(중국과 타이완) 유사시에 대비한 전술 대항훈련 '루성 2호'를 실시한다고 밝혔습니다.이번 훈련은 이날부터 23일까지 열흘간 타이완이 반도체 역량 강화를 위한 광역 실리콘밸리 조성 지역인 신주와 먀오리 지역의 요충지에서 진행됩니다.북부 타오위안 양메이 지역의 육군 연합병종 269여단과 남부 가오슝 아롄 지역의 연합병종 564여단이 각각 수비군(청군)과 가상의 적 부대인 홍군(대항군)을 맡습니다.연합병종은 미군의 합동군 개념을 토대로 2019년 9월부터 편제를 시작한 타이완 육군의 통합군 운영체젭니다.타이완군은 M1A2T 전차와 무인기(드론)를 통한 정찰·공격 및 2027년까지 78억 1천787만 타이완달러(약 3천249억 원)를 투입하는 제3세대 야전정보통신시스템(FICS)의 신형 통신장비 등 전술 검증에 나설 계획입니다.타이완군은 '여단 및 대대급 작전 지휘', '화력지원 협조', '단계적 대항 작전', '지상·공중 입체작전', '무인기 운용', '특전부대 작전 운용' 등 6가지 중점 시나리오를 수행합니다.특히 휴식 없이 24시간 연속으로 진행되는 실전 훈련을 통해 기동력을 이용한 홍군의 공세에 청군의 방어 능력을 점검할 계획입니다.(사진=연합뉴스)