[자막뉴스] 음료에 '독' 풀고 연구 노트 '슬쩍'…중국인 유학생, CCTV 딱 걸렸다

미국의 한 대학교에서 동료 대학원생의 음료에 독극물을 타 중상을 입힌 뒤 중국으로 도피하려던 중국인 유학생이 경찰에 체포됐습니다.



AP 통신에 따르면 와이오밍대 미생물학 석·박사 과정에 재학 중인 중국 국적의 32살 에일리 왕 씨는 중상해 혐의로 지난 6일 로스앤젤레스 국제공항에서 체포돼 현재 구금 중입니다.



피해자는 질병 치료 기술 분야의 특허 출원을 앞두고 있던 베트남 출신 대학원생으로 확인됐습니다.



피해자는 지난 8월부터 극심한 피로감과 불면증, 손가락 마비, 다리 마비 등의 증상을 겪기 시작했습니다.



피해자는 어느 날 사무실 책상에 놓인 커피 머신으로 차를 끓여 마시다가 이상한 맛이 난다는 점을 알아차렸습니다.



이에 피해자 아내와 주변 사람들이 커피 머신의 물을 증발시켰고, 그 결과 추출된 흰색 가루 63㎎을 경찰에 전달했습니다.



이 가루의 성분은 신경독성 물질인 아크릴아마이드인 것으로 드러났습니다.



현지 경찰이 확인한 연구실 내 CCTV에는 왕씨가 피해자의 연구 노트를 촬영한 뒤 자신의 컵에 담긴 액체로 피해자의 컵을 헹구는 모습이 담겼습니다.



왕씨는 자신의 학위 논문 심사 1차 심사에서 낙방한 뒤 암과 유전자 질환 치료 관련 신기술 연구에서 큰 성과를 거두던 피해자에게 질투심을 느껴온 것으로 조사됐다고 AP는 전했습니다.



법원에서 유죄가 인정되면 왕씨는 최대 징역 10년형에 처할 수 있습니다.



와이오밍주 법원은 검찰 요청에 따라 왕씨 보석금을 기존 20만 달러에서 150만 달러, 약 20억 원으로 대폭 증액했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)