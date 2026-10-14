뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '1억 공천헌금' 강선우, 1심 징역 2년 6개월…3주 만에 다시 '법정 구속'

박세원 기자
작성 2026.10.14 15:06 조회수
PIP 닫기
공천을 대가로 김경 전 서울시의원으로부터 1억 원을 받은 혐의로 기소된 강선우 무소속 의원이 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받았습니다.

함께 기소된 김 전 의원은 징역 1년을, 강 의원의 전 보좌관 남모 씨는 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았습니다.

서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 오늘(14일) 강 의원과 김 전 시의원의 정치자금법 위반 등 혐의에 대한 선고 공판에서 이같이 판결했습니다.

강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산구의 한 호텔에서 만나 시의원 공천을 대가로 1억 원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의로 지난 3월 구속기소됐습니다.

당시 강 의원은 민주당 서울시의원 후보 공천관리위원이었고, 김 전 시의원은 이후 강 의원의 지역구인 서울 강서구에서 단수 공천을 받아 당선됐습니다.

강 의원과 김 전 시의원은 이 사건과 별도로 1억 3천여만 원 상당의 정치자금을 수십 명의 이름으로 나눠 후원한 혐의로 지난달 추가 기소되기도 했습니다.

'쪼개기 후원' 의혹 사건에 대한 첫 공판은 오는 30일 열립니다.

(취재 : 박세원, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
박세원 기자 사진
박세원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지