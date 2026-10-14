커피 머신 속 흰 가루의 정체…잘나가는 동료 질투해 '독' 풀었다

▲ AP 통신이 공개한 에일리 왕의 2024년 모습

미국 대학교에서 동료 대학원생의 음료에 독극물을 타 중상을 입힌 뒤 중국으로 도피하려던 중국인 유학생이 경찰에 체포됐습니다.AP 통신에 따르면 와이오밍대 미생물학 석·박사 과정에 재학 중인 중국 국적의 에일리 왕(32) 씨는 중상해 혐의로 지난 6일 로스앤젤레스 국제공항에서 체포돼 현재 구금 중입니다.피해자는 질병 치료 기술 분야의 특허 출원을 앞두고 있던 베트남 출신의 대학원생으로 확인됐습니다.피해자는 지난 8월부터 극심한 피로감과 불면증, 손가락 마비, 다리 힘 빠짐 등의 증상을 겪기 시작했습니다.피해자는 어느 날 사무실 책상에 놓인 커피 머신으로 차를 끓여 마시다가 이상한 맛이 난다는 점을 알아차렸습니다.이에 피해자의 아내와 주변 사람들이 커피 머신의 물을 증발시켰고, 그 결과 추출된 흰색 가루 63㎎을 경찰에 전달했습니다.이 물질은 신경독성 물질인 아크릴아마이드로 드러났습니다.사건을 접수한 경찰이 확인한 연구실 내 폐쇄회로(CC)TV에는 왕 씨가 피해자의 연구 노트를 촬영한 뒤 자신의 컵에 담긴 액체로 피해자의 컵을 헹구는 모습이 담겼습니다.왕 씨는 자신의 학위 논문 심사 1차 심사에서 낙방한 뒤 암과 유전자 질환 치료 관련 신기술 연구에서 큰 성과를 거두던 피해자에게 질투심을 느껴온 것으로 조사됐습니다.법원에서 유죄가 인정되면 왕 씨는 최대 징역 10년형에 처할 수 있습니다.와이오밍주 법원은 검찰 요청에 따라 왕 씨 보석금을 기존 20만 달러(약 2억 7천만 원)에서 150만 달러(약 20억 원)로 대폭 증액했습니다.(사진=AP연합뉴스)