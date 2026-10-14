모건스탠리 "한은, 10월 금리 동결 후 11월 인상할 것으로 전망"

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▲ 모건스탠리, 10월 금통위 동결 결정, 인상 소수의견 2명 전망

모건스탠리는 한국은행이 오는 22일 금융통화위원회에서 기준금리를 연 3.0%로 동결한 후, 11월에 금리를 인상할 것으로 전망했습니다.지난 7월과 8월 연속 인상 이후 정책 효과를 점검하기 위해 10월에 동결하지만, 물가 상승 압력이 이어져 긴축 기조를 재개할 가능성이 크다는 분석입니다.모건스탠리의 캐슬린 오 연구원은 13일(현지시간) 다음 주 금통위에서 금리 인상을 주장하는 소수의견이 두 명 나올 것으로 예상했습니다.근원물가가 높은 수준을 유지하는 가운데 물가 상승이 고착할 위험이 있다는 점을 인상론 배경으로 제시했습니다.모건스탠리는 11월 기준금리가 3.25%로 오르고, 2027년 1분기에는 최종금리인 3.50%에 도달할 것으로 내다봤습니다.오 연구원은 수출·제조업 중심의 경기 회복세와 내수 취약 부문 간 격차에도 주목했습니다.반도체 등 수출 산업이 견조한 흐름을 보이지만, 저소득층과 자영업자, 중소기업 및 대면·노동 집약 업종은 높은 부채 부담과 부실 위험에 노출돼 있다는 진단입니다.모건스탠리에 따르면 자영업자의 대출 연체율은 소득 계층별로 차이를 보이고 있습니다.저소득 자영업자의 연체율은 2021년 1분기 0.67%에서 올해 1분기 2.13%로 상승했고, 중간 소득층은 같은 기간 1.08%에서 3.64%로 높아졌습니다.중소기업 연체율도 올해 7월 0.856%로 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.다만, 모건스탠리는 국내 경기 전반의 회복 흐름이 추가 금리 인상을 감당할 수 있다고 평가했습니다.서비스업 생산 증가율은 지난해 4월 전년 동월 대비 3.5%에서 올해 8월 4.6%로 높아졌고, 서비스업과 건설업의 경기 심리도 2025년 초 저점 이후 개선됐기 때문입니다.오 연구원은 물가를 억제하는 통화정책을 우선하되, 취약 부문에는 재정정책을 통한 선별적 지원이 필요하다고 제언했습니다.(사진=모건스탠리, 연합뉴스)