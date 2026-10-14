하정우X차정원, 6년 연애 결실 맺는다…오는 12월 13일 결혼

배우 하정우(47)와 차정원(36)이 오는 12월 13일 결혼한다.



하정우의 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원의 소속사 사람엔터테인먼트 측은 14일 "두 사람이 12월 13일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 예식은 비공개로 진행한다"고 전했다.



두 사람은 2020년 무렵 만나 연인 사이로 발전했다. 조용히 사랑을 키워온 두 사람은 올해 초 열애설이 불거지자 교제를 인정하고 공개 연애를 이어갔다.



하정우는 한국 영화계를 대표하는 배우로 영화 '추격자', '국가대표', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '더 테러 라이브', '신과 함께' 시리즈 등에서 빼어난 연기력을 뽐낸 것은 물론 흥행 보증 수표로 자리매김 했다. 배우 뿐만 아니라 감독으로도 활동하며 '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집사람들'을 연출했다. 최근 넷플릭스 영화 '보통 사람들'의 촬영을 마쳤으며, '내부자들'의 프리퀄인 영화 '내부자들: 악인들의 탄생' 촬영을 시작했다.



배우 겸 인플루언서인 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔해 드라마 '무법 변호사', '특별근로감독관 조장풍' 등에 출연했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)