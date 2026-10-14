국토장관, 신축 매입임대주택 현장점검…"공급 속도가 중요"

▲ 홍지선 국토교통부 장관 신축 매입임대주택 현장 점검

홍지선 국토교통부 장관이 "전월세 시장 안정을 위해서는 공급 속도가 무엇보다 중요하다"고 밝혔습니다.홍 장관은 오늘(14일) 서울 마포구 성산동의 신축 매입임대주택 현장을 방문해 공급 현황을 점검하고 이같이 말했습니다.이번 방문은 지난달 22일 3기 신도시 부천대장지구, 이달 8일 고덕강일 민간 사업장에 이은 세 번째 주택공급 현장 점검입니다.홍 장관이 방문한 주택은 청년을 위한 기숙사형 매입임대주택으로, 총 132가구 규모입니다.경의중앙선 가좌역에서 약 450ｍ 떨어져 있으며, 작년 3월 착공해 이달 준공됩니다.홍 장관은 한국토지주택공사(LH)로부터 올해 신축 매입임대주택 착공·약정 실적과 연내 공급계획을 보고받고 입주 예정 세대의 구조와 마감재, 수납공간 등을 살폈습니다.홍 장관은 "신축 매입임대는 민간 역량을 활용해 도심에서 비교적 단기간에 주택을 공급할 수 있는 중요한 정책 수단"이라고 강조했습니다.이어 "서울을 중심으로 주택 인허가와 착공이 늘고 있지만 수도권 전체로는 아직 체감할 단계가 아니다"며 "인허가가 착공으로, 착공이 입주로 이어지도록 속도를 더 높이겠다"고 말했습니다.아울러 LH에 "연말까지 계획된 착공·약정 목표를 차질 없이 달성하고 청년들이 안심하고 거주할 수 있는 주택을 신속히 공급해달라"고 당부했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)