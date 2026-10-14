평택 아파트 지하실 화재 불…2살 여아 등 11명 중경상

▲ 경기 평택시 아파트 지하 화재 현장

경기 평택시의 한 아파트 지하에서 불이 나 2살 여아를 포함한 11명이 중경상을 입었습니다.오늘(14일) 아침 8시 반쯤 경기 평택시 동삭동의 한 27층짜리 아파트 지하 2층에서 불이 났습니다.당초 부상자는 경상자 7명으로 알려졌으나, 이후 연기를 흡입한 2살 여아 1명이 중상을 입고, 10명이 인후통 등 호소하며 병원에 이송된 것으로 확인됐습니다.또 화재가 발생한 아파트 해당 동의 엘리베이터에 있던 주민 5명이 소방당국에 의해 구조됐으며, 관리사무소 직원과 주민 등 10여 명은 스스로 대피했습니다.소방당국은 장비 17대와 인력 48명을 투입해 화재 발생 1시간 24분 만인 오전 9시 50분쯤 불을 완전히 껐습니다.불은 지하 2층 전기설비실(EPS실)에 설치된 배전반에서 시작된 것으로 조사됐습니다.경찰과 소방당국은 원인을 알 수 없는 누수로 지하실 배전반에 물이 스며들면서 누전이 발생해 불이 난 것으로 보고 자세한 화재 원인을 조사하고 있습니다.(사진=경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스)