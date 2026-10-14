하정우·차정원, 부부 된다…"12월 비공개 결혼" 발표

▲ 12월 13일 결혼하는 배우 하정우(왼쪽)와 차정원

배우 하정우(48)와 차정원(37)이 오랜 교제 끝에 오는 12월 백년가약을 맺습니다.하정우 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원 소속사 사람엔터테인먼트는 두 사람이 오는 12월 13일 비공개로 결혼식을 올린다고 오늘(14일) 공식 발표했습니다.두 사람은 오랜 기간 사랑을 키워오다 지난 2월 열애를 인정하고 공개 연애를 이어왔습니다.하정우는 최근 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 차정원에 대해 "한결같이 애정과 지지를 보내주는 사람"이라며 공개적으로 언급했습니다.차정원 역시 '킬잇' 미디어 토크 행사에서 "하정우가 방송 모니터링을 하며 열심히 응원해 준다"고 고마움을 전한 바 있습니다.2002년 영화 '마들렌'으로 데뷔한 하정우는 '추격자', '국가대표', '범죄와의 전쟁' 등에 출연하며 국내 대표 배우로 활약했으며, '롤러코스터', '허삼관', '로비' 등을 연출해 영화감독으로도 입지를 넓혀왔습니다.차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔해 드라마 '그녀는 예뻤다', '특별근로감독관 조장풍'과 패션 서바이벌 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 등에 출연했습니다.(사진=사람엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)