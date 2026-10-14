MLB '페랄타 6이닝 6K 무실점' 탬파베이, 클리블랜드 꺾고 ALCS 1승 1패

▲ 포효하는 탬파베이 레이스 선발 프레디 페랄타

미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스가 선발 프레디 페랄타의 무실점 호투를 앞세워 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4승제) 승부를 원점으로 돌렸습니다.탬파베이는 14일(이하 한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 2026 MLB 포스트시즌 ALCS 2차전에서 클리블랜드 가디언스를 3대 1로 꺾었습니다.전날 1차전에서 3대 7로 역전패했던 탬파베이는 2차전을 잡고 시리즈 전적 1승 1패로 균형을 맞췄습니다.두 팀은 16일 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드로 장소를 옮겨 3차전을 치릅니다.탬파베이 선발 페랄타는 6이닝 동안 안타 4개와 볼넷 2개를 내줬지만, 삼진 6개를 잡으며 무실점으로 클리블랜드 타선을 봉쇄했습니다.탬파베이는 4회말 클리블랜드의 수비 실책이 나오면서 선취점을 따냈습니다.투아웃 1루에서 챈들러 심프슨이 클리블랜드 선발 파커 메식을 상대로 유격수 쪽 내야 안타를 쳐 1, 3루 기회를 만들었고, 이어 후속 벤 윌리엄슨의 땅볼을 클리블랜드 3루수 호세 라미레스가 제대로 처리하지 못하면서 3루 주자가 홈을 밟았습니다.계속된 투아웃 2, 3루에선 리엄 힉스가 메식의 초구 시속 143㎞짜리 슬라이더를 받아쳐 2타점 중전 적시타를 날려 3대 0으로 달아났습니다.탬파베이는 페랄타가 마운드를 내려간 뒤인 7회초 투아웃 1, 2루에서 이언 시모어가 체이스 델로터에게 적시 2루타를 맞아 1점을 내줬지만, 8회초와 9회초를 무실점으로 막으며 경기를 끝냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)