뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

MLB '페랄타 6이닝 6K 무실점' 탬파베이, 클리블랜드 꺾고 ALCS 1승 1패

김형열 기자
작성 2026.10.14 13:22 조회수
MLB '페랄타 6이닝 6K 무실점' 탬파베이, 클리블랜드 꺾고 ALCS 1승 1패
▲ 포효하는 탬파베이 레이스 선발 프레디 페랄타

미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스가 선발 프레디 페랄타의 무실점 호투를 앞세워 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4승제) 승부를 원점으로 돌렸습니다.

탬파베이는 14일(이하 한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 2026 MLB 포스트시즌 ALCS 2차전에서 클리블랜드 가디언스를 3대 1로 꺾었습니다.

전날 1차전에서 3대 7로 역전패했던 탬파베이는 2차전을 잡고 시리즈 전적 1승 1패로 균형을 맞췄습니다.

두 팀은 16일 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드로 장소를 옮겨 3차전을 치릅니다.

탬파베이 선발 페랄타는 6이닝 동안 안타 4개와 볼넷 2개를 내줬지만, 삼진 6개를 잡으며 무실점으로 클리블랜드 타선을 봉쇄했습니다.

탬파베이는 4회말 클리블랜드의 수비 실책이 나오면서 선취점을 따냈습니다.

투아웃 1루에서 챈들러 심프슨이 클리블랜드 선발 파커 메식을 상대로 유격수 쪽 내야 안타를 쳐 1, 3루 기회를 만들었고, 이어 후속 벤 윌리엄슨의 땅볼을 클리블랜드 3루수 호세 라미레스가 제대로 처리하지 못하면서 3루 주자가 홈을 밟았습니다.

계속된 투아웃 2, 3루에선 리엄 힉스가 메식의 초구 시속 143㎞짜리 슬라이더를 받아쳐 2타점 중전 적시타를 날려 3대 0으로 달아났습니다.

탬파베이는 페랄타가 마운드를 내려간 뒤인 7회초 투아웃 1, 2루에서 이언 시모어가 체이스 델로터에게 적시 2루타를 맞아 1점을 내줬지만, 8회초와 9회초를 무실점으로 막으며 경기를 끝냈습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지