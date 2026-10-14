공정위, 중점조사기획단 1호 사건으로 식품업체 담합 혐의 조사

▲ 공정거래위원회

새로 출범한 공정거래위원회 중점조사기획단이 1호 사건으로 식품업체 담합 사건을 조사하고 있습니다.업계에 따르면 공정위 중점조사기획단은 오늘 대상, 오뚜기, CJ제일제당 등에 조사관을 보내 현장조사를 벌이고 있습니다.공정위는 이들 업체가 수년간 가공식품 김치, 두부, 유지류, 선물세트, 즉석밥류, 장류 등 식품을 담합한 정황을 포착하고 조사에 나선 것으로 전해집니다.공정위 중점조사기획단은 이달 초 출범했습니다.한때 '재계 저승사자'라고 불렸던 공정위 조사국이 폐지된 지 21년 만에 부활한 것입니다.이번 사건은 중점조사기획단의 첫 사건으로 꼽힙니다.중점조사기획단이 먹거리 관련 담합을 첫 업무로 맡은 것은 그만큼 민생 밀접 분야의 법 위반 행위가 엄중하다는 점을 깊이 인식했기 때문으로 풀이됩니다.앞서 지난달 21일 주병기 공정위원장은 중점조사기획단의 업무와 관련해 "조사역량을 적극 활용해 국민 일상과 맞닿은 민생 밀접 분야의 불공정행위를 신속하고 집중적으로 점검해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)