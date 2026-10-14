뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 급격히 쌀쌀해진 날씨…곳곳 강한 바람

SBS 뉴스
작성 2026.10.14 12:43 조회수
PIP 닫기
가을비가 그친 뒤 북쪽에서 찬 공기가 내려오며 날이 급격히 쌀쌀해졌습니다.

오늘(14일) 아침 서울 등 곳곳에서 아침 기온이 10도 아래로 뚝 떨어졌습니다.

낮이 되면 예년 이맘때 수준을 보일 텐데요.

아침과의 일교차는 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.

건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보겠습니다.

오늘 대전의 낮 최고 기온 20도, 대구와 부산은 21도 예상됩니다.

전국 하늘 맑게 드러나겠고요.

곳곳에서 바람이 강하게 불어 들겠습니다.

시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.

일부 해상을 중심으로는 풍랑특보가 내려져있습니다.

오늘 물결이 높게 일고 바람이 강하게 불어 들겠고요.

동해 먼바다에서는 물결이 최대 5m 이상으로 높게 일겠습니다.

항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.

내일 아침 일부 내륙 지역에서는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠고요.

경기 북부와 영서 북부 내륙 지역에서는 비가 살짝 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지