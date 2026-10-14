[날씨] 급격히 쌀쌀해진 날씨…곳곳 강한 바람

가을비가 그친 뒤 북쪽에서 찬 공기가 내려오며 날이 급격히 쌀쌀해졌습니다.



오늘(14일) 아침 서울 등 곳곳에서 아침 기온이 10도 아래로 뚝 떨어졌습니다.



낮이 되면 예년 이맘때 수준을 보일 텐데요.



아침과의 일교차는 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.



건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보겠습니다.



오늘 대전의 낮 최고 기온 20도, 대구와 부산은 21도 예상됩니다.



전국 하늘 맑게 드러나겠고요.



곳곳에서 바람이 강하게 불어 들겠습니다.



시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.



일부 해상을 중심으로는 풍랑특보가 내려져있습니다.



오늘 물결이 높게 일고 바람이 강하게 불어 들겠고요.



동해 먼바다에서는 물결이 최대 5m 이상으로 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



내일 아침 일부 내륙 지역에서는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠고요.



경기 북부와 영서 북부 내륙 지역에서는 비가 살짝 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)