알파드라이브원, 데뷔 첫해 빌보드 입성…美 첫 발매 앨범 '월드 앨범' 5위

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)이 데뷔 첫해 미국 빌보드 차트에 이름을 올렸다.



13일(현지시간) 발표된 빌보드 차트(10월 17일 자)에 따르면, 알파드라이브원이 지난 2일 미국에서 발매한 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)가 '월드 앨범' 5위, '이머징 아티스트' 9위, '톱 앨범 세일즈' 20위에 올랐다. 미국에서 처음 정식 발매한 앨범으로 '월드 앨범' 톱5에 진입했다.



소속사는 이번 주 '월드 앨범' 차트에서 2026년에 데뷔한 K팝 신인 가운데 가장 높은 순위이며, 이들 중 유일한 톱5라고 설명했다.

알파드라이브원은 앞서 지난 8월 발매한 미니 2집으로 초동 판매량 113만 장을 기록해 2연속 밀리언셀러에 올랐고, 데뷔 이후 누적 앨범 판매량은 200만 장을 넘어섰다. 일본 정식 데뷔 전에는 일본레코드협회(RIAJ) 골드디스크 '골드' 인증도 받았다.



미국 현지 활동도 이어졌다. 글로벌 채널 'Live from Vevo Studios'에서 미니 2집의 타이틀곡과 수록곡 퍼포먼스를 선보였고, 미국 모닝쇼 '굿 데이 LA(Good Day LA)'와 애플뮤직 라디오에 게스트로 출연했다. 소속사는 포브스(Forbes), 스위티 하이(Sweety High), 보그 멕시코·라틴아메리카, 버즈피드(BuzzFeed), 엑셀시오르(Excélsior) 등 해외 매체들이 이들을 소개했다고 전했다.



미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'는 편견과 낙인 속에서 흔들리는 청춘의 성장통을 담은 앨범이다. 타이틀곡 'BORN DIRE'는 브리티시 레이브와 펑크 장르의 거친 에너지를 현대적으로 재해석한 곡이다.



알파드라이브원은 오는 27일(한국시간) 후속곡 'Talk to me'(토크 투 미) 뮤직비디오를 공개한다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)