'2026 서울뮤직페스티벌' 24일 노들섬서 즐겨요

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▲ 서울뮤직페스티벌

오는 24일 노들섬에서 '2026 서울뮤직페스티벌'이 열립니다.올해 공연 주제는 '서울이 들려주는 좋은 음악 이야기'입니다.본 공연은 오후 5시에 시작되며 출연진은 추다혜차지스, 너드커넥션, 권진아, 옥상달빛, 폴킴, 김창완밴드입니다.본 공연 외에도 한국대중음악상과 협업한 음반 전시와 청음존을 비롯해 버스킹 공연, 뮤직 토크쇼 등 시민체험 프로그램을 선보입니다.2026 서울뮤직페스티벌 본 공연은 현재 표가 매진됐지만, 현장 여건에 따라 일부 개방 공간에서 입석 관람이 가능합니다.또 현장 방문이 어려운 시민은 '라이브서울'을 통한 생중계 시청이 가능합니다.시민체험프로그램은 시간 맞춰 현장을 방문하면 누구나 경험할 수 있습니다.자세한 행사 정보는 서울뮤직페스티벌 공식 누리집과 인스타그램에서 확인할 수 있습니다.민수홍 서울시 문화본부장은 "서울뮤직페스티벌은 서울의 대표 가을 음악축제이자 서울의 매력을 보여주는 행사"라며 "자연과 문화예술이 어우러진 노들섬에서 한강의 노을을 배경으로 좋은 음악을 즐기며 잊지 못할 추억을 만들길 바란다"고 소개했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)