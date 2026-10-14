[자막뉴스] 키즈카페 노렸나 '초대형 참사' 될 뻔…시민들 바리케이드 치고 '필사 방어'

어제(13일) 인천의 한 복합상가 건물에서 흉기 난동 사건이 벌어졌을 당시, 시민들이 바리케이드를 설치해 범인이 키즈카페가 있는 층으로 접근하지 못하도록 막은 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



어린아이들이 있는 공간으로 흉기를 든 남성이 접근할 수 있었던 상황에서 시민들이 직접 나서 더 큰 참사를 막은 것으로 전해졌습니다.



어제 오후 인천 남동구 구월동의 한 상가건물에서 50대 남성 A 씨가 건물 여러 층을 오가며 흉기를 휘둘러 9명이 다쳤습니다.



그런데 이 건물에는 대형 키즈카페도 입점해 있었습니다.



당시 A 씨는 건물 2층과 3층의 여자화장실과 입점 매장 등을 오가며 범행을 벌인 것으로 알려졌습니다.



이 과정에서 시민들이 키즈카페가 있는 층으로 통하는 곳에 의자 등을 쌓아 바리케이드를 설치했습니다.



A 씨가 해당 층으로 접근하지 못하도록 길을 막은 겁니다.



결국 A 씨는 키즈카페가 있는 층으로 진입하지 못하고 다른 층으로 이동한 것으로 전해졌습니다.



배상훈 우석대 경찰범죄심리학과 특임교수는 YTN 방송에서 "거기까지 침입했다고 하면 상상을 초월하는 피해가 발생할 수 있었다"며 시민들의 대응이 피해를 줄이는 데 기여했다고 평가했습니다.



시민들과 상가 직원들의 대응은 여기서 그치지 않았습니다.



화장실에서 대치하던 상황에서도 직원들이 경찰에 신고하고, 시민들이 함께 의자로 A 씨를 제압하는 데 힘을 보탠 것으로 알려졌습니다.



배 교수는 "물론 체포한 것은 경찰이지만 시민분들과 직원분들이 용기를 내서 하신 것"이라며 이들의 행동이 없었다면 피해가 더 커졌을 수 있다고 말했습니다.



A 씨가 여러 층을 오가며 범행한 탓에 다른 층의 이용객들은 위험을 미리 알아차리기 어려웠을 것이라는 분석도 나왔습니다.



이번 사건으로 다친 9명 가운데 20대 여성 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐습니다.



응급수술을 받고 심정지 상태에서는 벗어났지만, 아직 의식을 회복하지 못한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 정확한 범행 경위와 동기를 조사하고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)