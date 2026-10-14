"왜 도망쳐요?" "어떻게 된 거야!" 신임 백악관 대변인 '기이한 데뷔전'…'말실수+가짜 이력 의혹' 기자들 벙찌자 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령이 새로 임명한 백악관 대변인 케이티 재커라이어가 경력 논란에 휩싸였습니다.



그는 자신이 중국에서 변호사 자격증을 땄다고 주장했지만, 실제로 중국에서는 비시민권자가 변호사 자격을 얻을 수 없기 때문입니다.



워싱턴포스트(WP)는 재커라이어 대변인이 13일(현지시간) 진행된 자신의 첫 브리핑에서 어디에서 변호사 자격을 취득했는지에 관한 질문에 중국이라고 답했다고 보도했습니다.



트럼프 대통령은 임명 당시 재커라이어가 변호사라고 밝혔고, 그의 링크드인 프로필에도 비영리단체 '픽스 캘리포니아'에서 법무 담당 임원으로 근무했다고 기재돼있습니다.



미국에서 변호사로 활동하려면 해당 주에서 변호사 자격을 얻어야 합니다.



그러나 백악관은 재커라이어가 미국에서 변호사로 활동한 적이 있느냐는 질문에는 구체적인 언급을 피하면서 그가 졸업후 남편의 근무처를 따라 중국으로 이주했고, 그곳에서 국제거래법 업무를 담당했다고만 답했습니다.



WP는 이와 관련해 중국에서는 외국인이 변호사로 활동할 수 없다며 그의 변호사 자격 여부가 불분명한 상황이라고 짚었습니다.



WP는 이어 대변인으로서의 업무 능력도 의문이라고 지적했습니다.



그는 이날 첫 브리핑에서 준비된 발표문을 읽으면서도 말을 더듬었고 기자들의 질문에 세 차례밖에 답변하지 못했습니다.



또 트럼프 행정부가 우크라이나와 정보 공유를 중단했느냐는 폭스뉴스 질문에는 "추후에 답변하겠다"며 명확한 답변을 내놓지 못했습니다.



WP는 우크라이나와 정보공유 중단이 이날 아침부터 크게 화제가 됐던 주제인 만큼 재커라이어의 모호한 답변은 다소 이례적이라고 평가했습니다.



재커라이어는 또 자신의 신상과 관련한 질문에 답하면서 어처구니없는 말실수를 하기도 했습니다.



재커라이어가 일과 가정의 균형을 어떻게 맞출 계획이냐는 질문에 아이들과 시간을 보내기 위해 남편이 이번 주 내내 워싱턴에 와있다고 답하면서 '남편'(my husband) 대신 '나의 대통령'(my president)이라고 말했다가 수정한 겁니다.



CNN도 첫 브리핑 이후 백악관 내부에서조차 재커라이어가 얼마나 대변인직을 유지할 수 있을지에 관한 의문이 제기되고 있다고 보도했습니다.



한 관계자는 그의 첫 브리핑이 "혹독했다"고 말했다. 그의 업무 수행 능력이 트럼프 대통령을 만족시키지 못할 것이라는 평가도 나옵니다.



대변인 임명과 첫 브리핑이 급작스럽게 이뤄져 제대로 준비할 시간이 없었다는 주장도 있습니다.



복수의 소식통에 따르면 수지 와일스를 비롯한 백악관 참모들은 트럼프 대통령이 지난 9일 재커라이어 임명을 발표하기 전날 밤에야 이 같은 결정을 통보받았습니다.



트럼프 대통령의 한 측근은 CNN에 "무대에 오르기 전에 2주 동안은 모의 압박 질문 훈련을 해야 했다"고 말했습니다.



다만 트럼프 대통령은 브리핑 이후 "매우 훌륭했다"고 말했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 안준혁, 제작 : 디지털뉴스부)