"농약 마셨다" 제주 스토킹·살해 60대 피의자 검거 전 음독

▲ 스토킹 신고 대상 남성에 끌려가는 40대 여성

제주에서 스토킹과 성폭력 등으로 신고했던 40대 여성을 살해한 60대 남성이 검거되기 전에 음독했던 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.제주서부경찰서에 따르면 60대 남성 피의자 A 씨는 지난 12일 긴급체포 이전에 차량에 보관하던 농약을 마셨다고 진술했습니다.이어 긴급체포 이후 유치장 입감 중에도 건강 이상을 호소했습니다.경찰은 A 씨에 대해 2차례 병원 진료를 실시했고 검사 결과와 의사 진단에 따라 중환자실에서 치료 중이라고 전했습니다.A 씨는 한때 위중한 상태였지만 현재는 안정적인 상태를 유지하고 있는 것으로 알려졌습니다.다만 경찰은 체포 시한인 48시간 안에 피의자가 완전히 회복하기 어렵다고 판단해 13일 오후 치료를 위해 석방해 입원하도록 했고, 건강을 회복해 퇴원하면 신병을 재확보해 구속영장을 다시 신청할 예정입니다.경찰은 피의자 입원 기간 중 형사들을 상시 배치해 도주 및 자해를 예방하고 관리상 공백이 없도록 철저히 감시할 방침입니다.A 씨는 지난 12일 오전 1시 38분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 헤어진 연인 관계인 40대 여성 B 씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 지난해 10월부터 지난 5월까지 A 씨에 대해 스토킹 및 성폭력, 교제 폭력 등으로 총 4차례 신고했던 것으로 조사 결과 드러났습니다.