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[자막뉴스] "60대 부부 손발 묶고 살해"…53살 박용수 신상정보 공개

정다은 기자
작성 2026.10.14 11:04 수정 2026.10.14 11:37 조회수
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전남광주 나주에서 60대 부부를 결박하고 살해한 53살 박용수의 신상정보가 공개됐습니다.

전남경찰청은 강도살인 혐의로 구속한 박용수의 나이와 머그샷 등 신상정보를 오늘 오전 10시부터 누리집에 게시했습니다.

어제 신상정보공개심의위원회를 연 경찰은 범행의 잔인성, 중대한 피해 발생, 국민의 알권리, 재범 방지를 위한 공공의 이익 등 신상 공개 요건을 충족한다고 판단해 공개를 결정했습니다.

뚜렷한 직업이 없는 박용수의 신상정보 공개 기간은 오늘부터 30일 후인 다음 달 13일까집니다.

박용수는 지난 5일 밤 9시 28분부터 밤 11시 57분 사이 전남광주 나주시 한 주택에서 지인인 60대 부부를 흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의로 구속됐습니다.

범행 후에는 피해자 부부의 현금카드를 가져가 계좌에서 600만원을 인출한 혐의도 받고 있습니다.

부부는 이튿날 오후 손과 발이 묶인 채 숨진 상태로 발견됐습니다.

박용수는 경찰 조사에서 "빌려준 돈을 받으러 갔다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 박용수를 오는 16일 광주지방공소청으로 송치할 예정입니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
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