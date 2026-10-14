[속보] 나주 부부 결박·살해 피의자 52세 박용수 신상정보 공개

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▲ 나주 부부 결박·살해범 52세 박용수

전남광주 나주에서 60대 부부를 결박하고 살해한 혐의로 구속된 52살 박용수의 신상정보가 공개됐습니다.전남경찰청은 박용수의 나이와 머그샷 등 신상정보를 오늘(14일) 오전 10시부터 누리집에 게시했습니다.경찰은 어제 신상정보공개심의위원회를 열고 신상 공개를 결정했습니다.범행의 잔인성과 중대한 피해 발생, 국민의 알 권리, 재범 방지를 위한 공공의 이익 등 신상 공개 요건을 충족한다고 판단했습니다.뚜렷한 직업이 없는 박용수의 신상정보는 다음 달 13일까지 30일 동안 공개됩니다.당사자가 신상 공개에 동의하지 않으면 5일의 유예기간을 거쳐 게시할 수도 있지만, 박용수는 이의를 제기하지 않았습니다.박용수는 지난 5일 오후 9시 28분부터 밤 11시 57분 사이 전남광주 나주시의 한 주택에서 지인인 60대 부부를 살해한 혐의를 받고 있습니다.흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의로 구속됐습니다.피해 부부는 다음 날 오후 손과 발이 묶인 채 숨진 상태로 발견됐습니다.경찰은 박용수를 모레 광주지방공소청으로 송치할 예정입니다.(사진=전남경찰청 제공, 연합뉴스)