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"밥 먹다 비행기 놓쳐?"…'선수 실격' 여자유도 감독 결국

정다은 기자
작성 2026.10.14 13:34 수정 2026.10.14 14:01 조회수
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정성숙 여자 유도 대표팀 감독이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 불거진 선수의 계체 실격과 세계선수권대회 이동 중 불거진 선수단 관리 부실 논란에 책임을 지고 사의를 표명했습니다.

2026 국제유도연맹 세계선수권대회를 마치고 어제(13일) 인천국제공항을 통해 귀국한 정 감독은 취재진 앞에서 자리에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔습니다.

논란은 앞서 열린 아시안게임 여자 48㎏급 경기에서 시작됐습니다.

출전 예정이던 정수진 선수가 코치진의 잘못된 안내로 자신이 무작위 계체 대상자임을 모른 채 음식을 섭취했다가 체중 초과로 실격당했습니다.

정수진 선수는 SNS를 통해 지도자의 잘못을 폭로했고 이 사실이 알려지면서 거센 비판이 일었습니다.

이에 대해 정 감독은 "모든 책임은 지도자에게 있다. 정수진 선수에게 미안하고 죄스럽다"고 사과했습니다.

다만 해당 논란을 조용히 무마하려 했다는 선수 측 주장에 대해서는 사실이 아니라고 반박했습니다.

하지만 대표팀 관리 부실 논란은 세계선수권대회로 이동하는 과정에서 또 터졌습니다.

정 감독을 포함한 일행이 아랍에미리트 두바이 국제공항에서 환승하던 중 비행기를 놓쳤고, 약 9시간을 대기한 뒤 대체 항공편으로 이동하는 황당한 일이 벌어진 겁니다.

밥을 먹느라 비행기를 놓쳤다는 의혹이 불거졌는데, 이에 대해 정 감독은 "식사 때문이 아니라 이동 시간을 잘못 계산한 탓"이라고 해명했습니다.

대한유도회는 정 감독의 사임서가 제출되는 대로 공식적인 절차를 밟을 예정입니다.

대한유도회는 또, 오는 16일 내부 평가회와 경기력향상위원회를 열어 코칭스태프에 대한 조치를 결정하고, 정수진의 계체 실격 사건에 대한 진상 조사를 이어갈 계획입니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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