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LH "공동주택 중대 하자 4년 새 90% 감소…품질관리 강화"

백운 기자
작성 2026.10.14 09:55 조회수
LH "공동주택 중대 하자 4년 새 90% 감소…품질관리 강화"
▲ 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 13일 3기 신도시인 경기 고양창릉 공공주택지구를 방문해 첫 마을 입주 준비 상황과 보편형 공공임대주택 공급계획을 점검하고 있다.

한국토지주택공사(LH)는 공동주택 품질 개선을 위해 노력한 결과 올해 균열, 누수 등 중대하자 발생 건수가 크게 감소했다고 밝혔습니다.

LH의 공공분양, 분양전환공공임대, 장기공공임대 등 공동주택 중대하자 집계에 따르면 2022년 상반기 기준 384건에서 올해 상반기 40건으로 89.6% 감소했습니다.

중대하자란 주요 구조부 균열, 침하, 누수 등 구조적 안전이나 입주민 생활에 심각한 지장을 일으키는 하자를 말합니다.

입주 후 1년간 접수된 전체 하자 건수는 2022년 가구당 평균 5.1건에서 지난해 11.5건으로 늘었습니다.

올해 상반기 말 기준으로는 가구당 8.0건으로 집계됐습니다.

하자가 접수된 주요 공종은 도배(20%), 창호(18%), 바닥·가구(각 11%), 타일(9%) 순으로 나타났습니다.

LH는 전체 하자 건수 증가를 엄중히 인식하고 발생 빈도가 높은 공종을 중심으로 맞춤형 개선 대책을 추진하고 있으며 전 단계에 걸쳐 품질관리를 대폭 강화할 계획이라고 설명했습니다.
 
(사진=한국토지주택공사(LH) 제공, 연합뉴스)
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