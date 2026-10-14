"어깨 부딪혀서" 주장한 살해범…알고 보니 금품 노리고 범행

▲ 서울강북경찰서

길에서 어깨가 부딪혀 쫓아가 살해했다고 주장한 20대 남성이 수사 결과 금품을 노린 범행을 저지른 것으로 드러났습니다.오늘(14일) 서울 강북경찰서는 20대 남성 오 모 씨를 강도살인·사기· 여신전문금융업법 위반 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했다고 밝혔습니다.오 씨는 지난 3일 밤 11시쯤 서울 강북구 번동에서 일면식 없는 70대 남성 A 씨의 집까지 따라가 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.오 씨는 당초 경찰 조사에서 "피해자와 길에서 어깨가 부딪혀 항의하러 찾아가 우발적으로 범행했다"는 취지로 진술했지만, 수사 결과 관련 증거는 확인되지 않았습니다.오 씨는 범행 직후 피해자의 신용카드를 가지고 나와 492만 원 상당 금액을 결제한 것으로 조사됐습니다.그는 신용카드 사용뿐만 아니라 피해자의 휴대전화, 금반지까지 챙겨 총 927만 원 상당 금품을 빼앗은 것으로 조사됐습니다.경찰은 오 씨의 혐의를 살인에서 '강도살인'으로 변경했습니다.법원은 지난 7일 증거인멸과 도주 우려가 있다며 대해 구속영장을 발부했습니다.경찰 관계자는 "송치한 이후에도 공소청과 협력해 보강수사를 계속 진행할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)