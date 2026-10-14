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사상 초유 '계체 실패·환승 실패' 여자 유도대표팀…정성숙 감독의 해명은?

최희진 기자
작성 2026.10.14 13:14 조회수
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유도대표팀이 어제(13일) 세계선수권을 마치고 귀국했습니다.

정성숙 여자 대표팀 감독은 최근 연이은 선수단 부실 관리 논란에 대해 해명했습니다.

아시안게임 여자 48kg급 정수진 선수의 계체 실패로 인한 실격 처분과 세계선수권 출국 환승 항공편을 놓치는 해프닝까지.

정성숙 감독은 일련의 사태에 사과하고 사퇴 의사를 밝혔습니다.

(취재 : 전영민, 구성 : 최희진, 영상취재 : 김학모, 편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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