YG 양현석, 새벽 기습 발표…"새 걸·보이그룹 연말까지 데모곡 녹음"

이미지 확대하기

YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서 양현석(56)이 소속 아티스트들의 신곡 일정과 차세대 신인 그룹 데뷔 준비 소식을 전했다.양현석은 14일 새벽 2시 34분 팬 소통 채널 'FROM YG'에 글을 올리고 "그동안 YG ANNOUNCEMENT 영상을 통해 소속 아티스트들의 소식을 전해드렸지만, 바쁜 제작 일정으로 인해 오랜만에 글로 인사드리게 됐다"고 밝혔다.발표에 따르면 베이비몬스터는 오는 10월 23일 새 디지털 싱글 'DESERVE'를 발표한다. 'SUGAR HONEY ICE TEA' 이후 약 4개월 만의 신곡이다. 양현석은 'DESERVE'를 두고 "슬로우 곡이지만 지금까지 발표한 그 어떤 곡보다 강렬한 에너지를 지닌 곡"이라며 "베이비몬스터만의 섬세한 보컬과 폭발적인 가창력이 어우러져 절정의 감정을 담아낸 곡"이라고 소개했다.트레저는 오는 11월 2일 새 디지털 싱글 'SHOCK'을 발표한다. 양현석은 "강렬한 힙합 사운드를 담은 곡"이라고 설명했다. 트레저는 지난 6월 미니앨범 'NEW WAV'를 통해 다양한 힙합 장르의 곡을 선보였으며, 양현석은 이 앨범을 '2막의 시작'이라고 표현하며 "이번 신곡과 함께 2027년으로 이어질 본격적인 2막 활동에 많은 기대와 응원을 부탁드린다"고 당부했다.양현석은 신인 그룹 소식도 전했다. 그는 "현재 YG에서는 차세대 신인으로 5인조 보이그룹과 4인조 걸그룹의 데뷔를 준비하고 있다"며 "두 그룹은 트레저, 베이비몬스터와 함께 앞으로 YG의 미래를 이끌어갈 매우 중요한 아티스트들"이라고 밝혔다.이어 "두 그룹 모두 연말까지 그동안 준비해 온 여러 데모곡의 녹음을 진행할 예정이며, 타이틀곡이 결정되는 대로 구체적인 데뷔 일정도 정해질 것으로 예상한다"고 설명했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)