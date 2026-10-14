MLB 다저스, NLCS 3차전서 슬럼프 빠진 오타니 선발 제외 고심

▲ 오타니 쇼헤이

이미지 확대하기

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스의 간판스타 오타니 쇼헤이가 경기에서 제외될 가능성이 제기됐습니다.MLB닷컴은 다저스가 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전 선발 명단에서 오타니를 빼는 방안을 검토하고 있다고 전했습니다.메이저리그에서 4번이나 최우수선수(MVP)로 뽑힌 오타니는 다저스가 최근 2년 연속 월드시리즈 우승을 차지하는 데 일등 공신이었습니다 하지만 올해는 잦은 부상에 시달리다 최근 슬럼프에 빠졌습니다.지난 9월 12일 오른팔 이두근과 왼쪽 무릎 통증으로 부상자명단(IL)에 올랐던 오타니는 복귀 후 5경기만 치르고 가을야구에 들어갔습니다.8월 19일 이후 홈런을 치지 못한 오타니는 포스트시즌에서도 부진을 거듭하고 있습니다.밀워키 브루어스와 NLCS 2경기에서 7타수 1안타에 그친 오타니는 와일드카드시리즈를 포함해 올 가을야구 6경기에서 20타수 3안타로 타율 0.150입니다.홈런과 타점은 한 개도 뽑지 못했습니다.2024년 다저스 이적 이후 붙박이 1번 타자로 활약했던 오타니는 이번 포스트시즌에서 선봉장 역할을 무키 베츠에게 내주고 4번과 5번 타순으로 내려왔습니다.그런데도 타격이 살아날 기미가 보이지 않자 다저스는 NLCS 3차전에서 오타니를 아예 빼는 방안까지 검토하게 됐습니다.다저스가 오타니 대신 지명타자로 검토 중인 타자는 신인 호수에 데 파울러입니다.지난 9월 IL에 오른 오타니 대신 콜업된 파울러는 정규시즌 11경기에서 31타수 10안타로 타율 0.323, 1홈런, 7타점을 기록했습니다.볼넷도 11개나 고르면서 출루율 0.500, 장타율 0.581로 OPS(출루율＋장타율) 1.081을 기록했습니다.이번 포스트시즌에서는 3타석만 등장해 1타수 무안타 볼넷 2개를 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)