주미대사관 "강경화 'DMZ 지뢰 발언', 정전협정 위반 강조 취지"

▲ 강경화 주미한국대사가 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 발언하고 있다.

주미한국대사관은 최근 DMZ 북한 지뢰 폭발에 대한 강경화 주미대사의 국정감사 발언이 "우리 정부가 기존에 밝힌 특정 표현이 맞는지에 대한 취지가 전혀 아니었다"고 밝혔습니다.주미대사관은 현지 시간 13일 보도참고자료에서 "우리 정부가 기존에 밝힌 특정 표현의 의미는 (지뢰 폭발로) 크게 다친 부상 장병과 가족들을 격려하고 위로하는 것이었고, 주미대사도 그러한 차원에서 우리 군이 피해를 본 데 대해서는 국민의 일원이자 대사로서 굉장히 가슴 아프게 생각한다고 언급"한 것이라고 설명했습니다.주미대사관이 거론한 '우리 정부의 특정 표현'은 이재명 대통령이 지난 1일 국군의날 기념사에서 이번 사건을 "불의의 사고"로 표현하며 부상 장병과 가족들을 위로한 것을 가리킨 것으로 해석됩니다.강 대사는 전날 국회 외교통일위원회 국감에서 지뢰 폭발에 대한 입장에 대한 질의에 "우리 군 피해에 대해선 국민의 일원으로, 대사로서 굉장히 가슴 아프다"면서도 "합참에서 발표한 내용을 가지고 봤을 때 (북한이) 설치한 지뢰들이고, 이럴 땐 의도 있게 설치한 것이고, 그런 의미에서 불의의 사고가 아니라고 본다"고 답했습니다.주미대사관은 "주미대사는 10월 5일 합참의 최종 조사 결과에 따라 이번 폭발은 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 인위적으로 매설한 지뢰에 의해 발생한 것으로, 이는 정전협정 위반이라는 점을 강조하는 과정에서 관련 취지의 발언을 한 것"이라고 강조했습니다.주미대사관은 한미 외교의 현안으로 떠오른 미국 측의 정보 협력 제한 논란과 관련해선 "한미 간 외교적 소통 내용과 양국 간 정보 협력 세부 사항에 대해선 확인해 드리기 어렵다"는 입장을 밝혔습니다.다만 "한미 동맹은 우리 외교의 축으로 지속적으로 고도화시켜 나가고자 하나, 국가 간에는 이견이 있기 마련이며, 의견의 차이를 좁혀나가고 관리하는 과정도 필요하다고 본다"고 설명했습니다.강 대사는 전날 국감에서 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무부 장관의 지난달 18일 회담에서 "정보 협력에 문제가 있다는 말이 있었다"며 "아직 미 측이 기대하는 만큼 문제가 충분히 해소됐다고는 생각하지 않는다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 "대한민국의 국익이 지켜지는 외교를 해야 한다"며 "국가 간 관계에 있어 굴종적 태도나 사대적 태도를 지양해야 한다"고 지적했습니다.주미대사관은 또 '백악관 고위급 소통'과 관련해 "국감에서 있었던 대사의 언급은, 본인이 원하는 만큼 (소통이) 되고 있지 않은 바, 더 긴밀하고 더 자주 있었으면 한다는 차원에서 이루어진 것"이라고 강조했습니다.주미대사관은 "한미 간 소통에 대해 대사 스스로 의욕이 높은 만큼, 이를 만족시키기 위해 더 노력하겠다는 취지였으며, 기존 한미 간 소통에 어려움이 있다는 의미가 전혀 아니었다"고 밝혔습니다.강 대사는 전날 국감에서 "백악관에 대한 소통에는 한계가 있음을 시인하겠다"며 "백악관 국가안보회의(NSC), 백악관 주요 인사들과의 면담을 자주 하지만, 제가 하고 싶은 만큼의 고위급에서의 협의는 지금으로선 저도 답답할 정도로 하고 싶은 만큼 이뤄지지 않고 있다"고 말했습니다.주미대사관은 "우리 정부는 최근 한미 정상회담(9월 22일)과 외교장관회담(9월 18일) 등 정상·고위급을 포함한 각급 교류를 통해 미 행정부와 긴밀히 소통하면서 주요 현안에 대한 협의를 지속하고 있다"고 설명했습니다.주미대사관은 "주미대사는 그간 NSC, 국무부, 전쟁부 등 외교·안보 부처뿐만 아니라, 상무부, 재무부, 에너지부 등 경제 부처 고위인사와 긴밀히 소통해 왔다"며 "공사, 참사관부터 실무자에 이르기까지 대사관 각급에서 미 측과 긴밀한 소통 채널을 유지하고 있다"고 전했습니다.(사진=주미한국대사관 제공, 연합뉴스)