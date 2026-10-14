뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'전 경기 한판승' 금의환향…"영어도 잘 하겠습니다"

전영민 기자
작성 2026.10.14 07:45 조회수
PIP 닫기
<앵커>

아시안게임의 눈물을 딛고 세계선수권을 제패한 한국 유도 차세대 간판, 19살 이현지 선수가 금의환향했습니다. 유도뿐만 아니라 우승 인터뷰도 잘하기 위해 영어 공부도 열심히 하겠다는 참신한 목표를 밝혔습니다.

전영민 기자입니다.

<기자>

아시안게임 결승전에서 통한의 역전패를 당하고 눈물을 쏟은 뒤, 세계선수권에서 더욱 강해진 모습으로 모든 경기를 한판승으로 장식하고 정상에 오른 이현지는 활짝 웃으며 금메달을 자랑했습니다.

[이현지/유도 여자 최중량급 국가대표 : 그날따라 생각보다 컨디션이 너무 좋더라고요. 너무 뿌듯하고 너무 좋은 경기를 해서 다음에 더 좋은 모습 보여드릴 수 있을 것 같습니다.]

롤 모델이자 경쟁자인 선배 김하윤을 떠올리며 눈물도 보였습니다.

[이현지/유도 여자 최중량급 국가대표 : 하윤 언니한테 너무 고마운 게 많아서, 선의의 경쟁자가 되겠지만, 항상 고맙고 제가 존경하는 건 변치 않는 거 같아요.]

우승 직후 진행된 영어 인터뷰도 화제가 됐습니다.

[기자 : 로맨 디코, 스트롱, 유, 스트롱!]

[이현지/유도 여자 최중량급 국가대표 : 한 번도 해보지 못한 상대여서]

영어 질문을 잘 못 알아듣자 쉬운 단어만 골라 물어봐 준 기자에게 감사를 표하며 이제 영어 실력도 늘리겠다고 마음 먹었습니다.

[이현지/유도 여자 최중량급 국가대표 : 부모님이 '축하한다' 보다 '영어 공부를 해야겠다'고 말씀하셔서, 가자마자 공부를 하게 될 것 같아요.]

한편 아시안게임에서 여자 48kg급 정수진이 무작위 계체를 받게 된 것을 인지하지 못해 실격 처분을 야기하고, 세계선수권으로 가는 길에 환승편을 놓치는 등 부실한 선수단 관리로 논란을 자초했던 정성숙 총감독은 사퇴 의사를 밝혔습니다.

[정성숙/여자 유도 대표팀 감독 : 정수진 선수와 가족에게 진심으로 지도자들을 대표해서, 관리자로서 다시 한번 미안하고 사죄의 말씀을 드리겠습니다. 죄송합니다.]

대한유도회는 오는 16일 정 감독 등 코칭스태프에 대한 조치를 결정합니다.

(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 황지영, 화면제공 : JUDO TV)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지