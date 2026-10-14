'동상이몽2' 송진우, 외삼촌 배우 이동준 집 방문…남다른 텐션의 '결혼식 축가' 무대 공개

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송진우가 남다른 포스의 외삼촌을 공개했다.13일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 송진우 미나미 부부의 일상이 공개됐다.이날 송진우는 아내 미나미와 함께 외삼촌 이동준을 만나러 갔다. 이동준은 태권도 선수 출신의 40년 차 배우였던 것. 특히 그는 최근 트로트 곡 발매 후 가수로도 활동 중인 것으로 밝혀져 눈길을 끌었다.그리고 이날 방송에서는 남다른 텐션의 송진우 결혼식 축하 무대가 공개됐다. 외삼촌 이동준의 노래에 그의 어머니와 이모들이 넘치는 흥을 감추지 못했던 것.이에 서장훈은 "축가를 삼촌한테 부탁한 거냐"라고 물었다. 그러자 송진우는 "전혀 부탁한 적 없다. 간소하게 친구한테만 부탁했는데 친구 축가가 끝난 후 삼촌이 저벅저벅 무대로 올라오더니 본인 노래를 2곡이나 부르고 갔다"라고 말해 웃음을 자아냈다.이날 이동준에게 추석 선물을 준비한 송진우. 이에 이동준은 "이거 미나미 센스 아니냐"라며 칭찬했다. 그러자 송진우는 "그런데 지금 미나미 엄청 긴장했다"라며 남다른 포스의 이동준 때문에 긴장하고 있다고 말해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)