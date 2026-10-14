[날씨] '10도 안팎' 쌀쌀한 출근길…전국 대부분 강풍

아침 출근길 겉옷 꼭 챙겨 입고 나오셔야겠습니다.



요 며칠 날이 온화했던 터라 날이 더 쌀쌀하게 느껴지실 텐데요.



찬 바람이 불면서 현재 제천이 6.7도, 철원 6.9도, 서울도 10.4도로 대부분 지역 10도 안팎을 보이며 어제(13일) 아침보다 5도에서 크게는 10도가량 떨어져 있습니다.



이렇듯 오늘 강풍주의보가 발효 중인 일부 서해안과 남부 남해안을 비롯해 오늘 대부분 지역에 바람이 강하게 불겠고요.



오늘 한낮에는 대부분 지역 20도 안팎을 오르며 아침과의 기온차가 다소 벌어진다는 점은 유의하셔야겠습니다.



자세한 지역별 현재 기온 보시면, 춘천이 7.7도, 태백 7.6도, 대전은 10.9도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 서울과 대전·광주 20도, 강릉·대구 21도 예상됩니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.



현재 전 해상에 풍랑주의보가 발효 중인 가운데 물결이 매우 거세게 일겠습니다.



항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하셔야겠습니다.



내일은 오후에 경기 북부와 강원 북부에 비가 조금 내리겠고요.



기온은 점진적으로 오르다 일요일 전국에 비가 내리면서 기온은 꺾일 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)