뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"양손에 흉기 묶은 채 범행"…'살인미수' 전력

안희재 기자
작성 2026.10.14 06:08 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이 남성은 흉기를 쥔 손을 미리 칭칭 감아서 단단하게 고정시킨 채로 상대를 가리지 않고 휘둘렀습니다. 용기를 낸 시민들이 힘을 모아 제압했고, 붙잡고 보니 살인미수죄로 전자발찌를 차게 된 법무부의 전자감독 대상자였습니다.

안희재 기자입니다.

<기자>

대형 복합상가 안을 휘젓고 다니며 무차별 흉기 난동을 벌인 최 모 씨.

대형마트가 입점해 있는 지하층부터 에스컬레이터로 오르내리며 범행한 것으로 파악됐습니다.

곳곳에서 피해자가 속출했는데, 20대 심정지 환자를 포함해 2층에서만 6명이 부상을 당했습니다.

평온하던 대낮의 도심 상가는 순식간에 아수라장으로 변했고,

[당시 현장 녹취 : 피해, 피해! 지금 흉기 들고 찌르고 있어! 흉기 들고 있대, 도망가래!]

입을 굳게 닫은 최 씨의 양손에는 떨어뜨리지 않겠다는 듯 흉기가 묶여 있었다고 목격자들은 전했습니다.

[목격자 : 흉기를 양쪽으로 해서 붕대로 묶었대요. 묶어놨으니까 흉기를 이렇게 쳐서라도 떨어뜨리는 걸 못하고….]

극심한 공포감 속에서도 시민들은 용기를 내 힘을 모았고,

[강병훈/목격자 : 뭐지 하고 있는데 갑자기 뒤에서 흉기 들고 이렇게 어떤 아저씨가 서 있는 거예요. 다들 의자 들으라고 해서 다 의자 들고 막 이렇게, 방어하니까 도망가시더라고요.]

최 씨를 직접 제압해 경찰에 넘겼습니다.

지난 2015년, 전처를 향해 흉기를 휘둘러 살인미수죄로 징역 4년을 복역한 최 씨는 2019년 출소하면서 전자발찌를 착용한 것으로 파악됐습니다.

최 씨는 어제(13일) 오전 전문가 상담과 보호관찰관 면담 등을 진행한 뒤, 범행 1시간 전까지 보호관찰관과 식사도 함께 한 것으로 파악됐습니다.

법무부는 국민께 큰 심려를 끼쳐 사과드린다면서 전자발찌 관리·감독 전반에 대해 철저히 조사해 재발 방지책을 마련하겠다고 밝혔습니다.

김종철 경찰청장 직무대행은 엄정한 수사와 피해자 지원을 강조하고, 공공장소 흉기 소지 행위에 대해서는 총력 대응하라고 지시했습니다.

(영상취재 : 임동국 영상편집 : 박지인, 디자인 : 김한길·장성범)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지