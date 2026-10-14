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인천 복합상가 대낮 '흉기 난동'…9명 중경상

권민규 기자
작성 2026.10.14 06:05 조회수
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<앵커>

어제(13일) 낮 인천의 한 대형 복합상가에서 50대 남성이 흉기를 휘둘러 1명이 의식을 되찾지 못하고 있고 8명이 다쳤습니다. 경찰은 이 남성이 갖고 있던 가방에서 둔기들을 추가로 발견하고, 계획범죄에 무게를 두고 있습니다.

오늘 첫 소식, 권민규 기자입니다.

<기자>

건물 안에 있던 사람들이 무언가를 보고 놀란 듯 황급히 달아나고, 가게 종업원도 재빨리 안으로 들어가 문을 닫습니다.

잠시 뒤 모자를 쓴 한 남성이 복도를 지나갑니다.

양손에 흉기를 들고 식당가 이곳저곳을 돌아다닙니다.

인천시 남동구 구월동에 있는 한 대형 복합상가 안에서 50대 남성 최 모 씨가 이용객들에게 흉기를 휘둘렀습니다.

[나현준/목격자 : 밥을 먹으려고 앉아 있었는데 소리를 사람들이 엄청 지르면서 뛰어오시더라고요. 양쪽 손에 흉기를 든 어떤 남자가 휘두르면서 이렇게….]

사건이 발생한 식당가는 이렇게 출입 통제선이 쳐졌고 영업을 중단했습니다.

상가 안에 있던 이용객 9명이 최 씨가 휘두른 흉기에 찔려 병원으로 옮겨졌습니다.

이 가운데 20대 여성 1명은 심정지 상태로 이송돼 긴급수술 끝에 맥박은 뛰게 됐는데, 아직 의식을 회복하진 못한 것으로 전해졌습니다.

최 씨는 복합상가 지하 2층부터 지상 3층까지 에스컬레이터를 타고 이동하면서 흉기를 휘두른 것으로 조사됐습니다.

[목격자 : 발광하고 쫓아다니면서 지하에서부터 올라오면서 막 찔러댄 거지. 가방 꺼내니까 가위 하나 나오고 망치 하나 나오고….]

경찰은 알 수 없는 이유로 이용객들에게 흉기를 휘두른 최 씨를 여러 명의 시민이 몸싸움 끝에 제압했다고 밝혔습니다.

관련 신고를 받은 소방당국은 다수의 사상자 발생을 우려해 상가 1층에 응급의료소를 설치했습니다.

경찰은 최 씨를 살인미수 혐의로 체포하고, 구체적인 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.

(영상취재 : 임동국·최대웅, 영상편집 : 김준희)
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