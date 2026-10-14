1. 대낮 상가 건물 흉기 난동…1명 의식불명·8명 부상



어제(13일) 낮 인천의 한 복합상가에서 50대 남성이 시민들에게 흉기를 휘둘러서 8명이 다쳤고, 1명은 의식불명 상태입니다. 이재명 대통령은 "강력범죄에 대해 특단의 대책을 강구하라"고 지시했습니다.



2. 트럼프 "후티, 중간선거 끝나도 잊지 않겠다"



트럼프 미국 대통령이 예멘 후티 반군을 비난하며, 중간선거 이후 공격 가능성을 거론했습니다. 사우디는 후티 반군에 대한 대대적인 보복 공습을 감행했습니다.



3. 코스피, 한때 6천 선 붕괴…중 반도체 추격 불안감



코스피가 어제 장중 한 때 6천 선 밑으로 떨어졌습니다 중국의 반도체 추격과 AI 투자 위축에 대한 불안감 때문으로 분석되고 있습니다.



4. 오늘 김지용 청문회…"임은정, 조직 기강 무너뜨려"



김지용 중대범죄수사청장 후보자의 인사청문회가 오늘 열립니다. 김 후보자는 자신을 비판해 온 임은정 광주지방중수청장에 대해 "공개 비판은 조직의 기강을 무너뜨리는 부적절한 행위"라고 입장을 밝혔습니다.