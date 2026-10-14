이란군 "호르무즈 동부 선박 주시…금지구역서 유조선 화재"

▲ 호르무즈 해협 선박들 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

이란 해군이 항행 금지 구역으로 설정한 호르무즈 해협 동부 해역에서 모든 선박의 활동을 추적·감시하고 있으며, 이 구역에서 유조선 화재가 발생했다고 현지시간 13일 밝혔습니다.이란 해군은 이날 성명을 통해 "오늘 정오쯤 해군 감시팀이 위치 추적 장치를 끄고 금지 구역을 통과하려던 유조선을 적발했다"며 "이 선박은 호르무즈 해협 동부를 지나던 중 선체가 파손되며 화재가 발생했다"고 설명했습니다.이란군은 유조선에 불이 난 구체적인 원인에 대해서는 명시하지 않았습니다.다만, 이란군은 그동안 자국의 허가 없이 호르무즈 해협을 통과하려는 선박은 기뢰에 폭파되거나 공격을 받을 수 있다고 거듭 경고해왔습니다.이란 해군은 호르무즈 해협 동부를 비롯해 오만만, 아라비아해 일대에 부대를 전진 배치해 적대 세력을 포함한 모든 선박의 동향을 주시하고 있다고 덧붙였습니다.앞서 이란 혁명수비대(IRGC)는 지난 9일 이란 당국의 해운 규정을 위반하는 선박에 대한 처벌이 호르무즈 해협에만 국한되지 않을 것이라고 경고한 바 있습니다.호세인 모헤비 혁명수비대 대변인은 호르무즈 해협 동부에 항행 금지 구역을 도입한다고 발표했습니다.이에 따르면 해당 구역을 지나는 선박은 이란 측과 사전에 조율을 거쳐야 하며, 이를 어길 경우 제재 대상이 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)