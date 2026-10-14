프랑스 "냉장고 해킹 피해 슈퍼 700곳…식량안보 건드렸다"

▲ 프랑스 매장의 텅 빈 냉장고

프랑스 슈퍼마켓의 냉장고 온도를 높이는 해킹 사태로 피해를 본 점포가 약 700개에 달하는 것으로 프랑스 정부가 집계했습니다.AP, 로이터 통신에 따르면 롤랑 레스퀴르 경제장관은 현지 시간 13일 의회에서 프랑스 내 슈퍼마켓 약 만 곳 가운데 700곳이 피해를 봤다고 밝혔습니다.레스퀴르 장관은 프랑스 식량 공급에 위험이 없다면서도 이번 사이버 공격이 "우리의 식량 안보의 핵심을 건드렸다. 모두에게 울리는 경종"이라고 말했습니다.파리 검찰청은 사이버범죄팀이 수사를 맡았으며 식품 폐기 및 매장 화재 등 피해 규모도 조사하고 있다고 말했습니다.지난 11∼12일 밤사이 프랑스 전역에서 여러 업체의 슈퍼마켓 냉장고 온도를 50도로 올리는 사이버 공격이 벌어졌습니다.관련된 냉장시스템 관리 업체 중 하나인 덴마크 단포스는 전날 영향받은 제품이 더는 소프트웨어 및 보안 업데이트가 되지 않는 구형이라고 설명했습니다.기본적인 보안상 취약점을 노렸을 가능성이 있는 셈입니다.통상 해킹 단체들은 정치적 동기를 밝히거나 훔쳐낸 정보를 볼모로 랜섬(대가)을 요구합니다.그러나 이번 공격을 했다고 주장한 단체는 없었으며, 이 때문에 수사 당국이 곤혹스러워하고 있다고 한 소식통이 로이터통신에 말했습니다.네덜란드 슈퍼마켓 업체 아홀드델하이저도 온라인 서비스에 차질이 빚어지는 사이버 보안 문제를 겪고 있으나 네덜란드 당국은 이번 프랑스 슈퍼마켓 사태와는 관련이 없는 것으로 보고 있습니다.(사진=연합뉴스)