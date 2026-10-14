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케이크 1천여 개 줄줄이…"전 세계서 인기" 정체

고희경 기자
작성 2026.10.14 08:06 조회수
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요즘 빵값, 디저트값 참 만만치 않죠.

그런데 케이크 1천여 개를 마음껏 먹을 수 있는 자리가 있다고 합니다.

이색 축제 현장, 확인해보시죠.

알록달록한 케이크가 긴 탁자를 가득 채웠습니다.

요즘 유행하는 빈티지풍 케이크부터 싱싱한 과일과 크림을 층층이 쌓은 케이크까지, 보기만 해도 군침이 도는데요.

최근 세계적으로 인기를 끌고 있는 '케이크 피크닉' 축제 현장입니다.

2년 전 미국 샌프란시스코에서 처음 시작된 이 행사의 규칙은 참 간단한데요.

참가하려면 케이크 1개를 반드시 가져와야 하는데, 직접 구워도 되고, 빵집에서 사 와도 된다고 하네요.

지난 3월 호주 멜버른에서 열린 행사에는 무려 1천600개가 넘는 케이크가 등장해 화제를 모았는데요.

이번 가을에는 미국 뉴욕과 샌프란시스코에서도 축제가 열릴 예정이라고 합니다.

(화면출처 : 인스타그램 @cakepicnictou)
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