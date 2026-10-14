"아이한테 줘라" 단호하게 거절…'아주라' 논란

우리나라 야구장에는 파울볼을 잡은 어른이 아이에게 공을 양보하는 이른바 '아주라' 문화가 있죠.



그런데 미국에서 이것을 두고 뜨거운 논쟁이 벌어졌습니다.



미국 프로야구 경기 도중 한 남성이 관중석으로 날아든 파울볼을 재빨리 잡아냅니다.



기쁜 표정으로 공을 들어 보이는데, 주변 관중들은 한 목소리로 아이한테 주라고 외칩니다.



알고 보니 남성 옆에는 상대 팀의 유니폼을 입은 어린이 팬이 있었던 것인데요.



하지만 남성은 고개를 저으며 단호하게 거절했고, 챙긴 공과 함께 기념사진을 남겼습니다.



그런데 아쉬운 표정을 감추지 못하는 아이의 모습이 전해지자 논쟁에 불이 붙었습니다.



정당하게 잡은 공인데 왜 양보를 강요하느냐는 의견과 아동 배려 문화가 충돌하면서 미국판 '아주라' 논쟁은 야구시즌의 열기만큼이나 뜨겁게 달아오르고 있습니다.



(화면출처 : 틱톡 @the_hammyshow)