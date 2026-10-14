"이 정도면 속인 거 아니냐…" 백화점서 산 '디저트' 뜯자

백화점 팝업에서 산 디저트, 가격에 비해 너무 부실하단 후기가 화제라고요?



네, 최근 SNS에 백화점에서 구입한 멜론 산도 사진과 함께 후기가 올라왔는데요.



작성자 A 씨는 식빵 사이에 멜론이 큼직하게 들어 있을 것을 기대했지만, 실제 제품은 달랐다고 주장했습니다.



공개된 사진을 보면 단면에서는 멜론 조각이 두툼하게 들어간 것처럼 보이지만, 옆면에서 확인한 멜론은 크림 위에 얇게 붙어 있는 모습이었습니다.



제품 안쪽에도 멜론 조각이 있기는 하지만, 한입보다 작은 크기였다고 설명했는데요.



A 씨는 9천500원이라는 가격에 비해 멜론 양이 너무 적다며 아쉬움을 토로했습니다.



사연을 본 누리꾼들은 "멜론으로 회를 떠놨네", "산도가 아니라 멜론 초밥 같다", "추석에 부친 동태전이 더 두껍다"라는 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)