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결국 삭제…"여성 속옷이냐" 화장품 브랜드 논란의 사진

이강 기자
작성 2026.10.14 07:59 조회수
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국내 한 화장품 브랜드가 여성 속옷을 연상시키는 파우치 사진을 SNS에 공개했다가 논란이 일었는데요.

결국 삭제, 사과 엔딩이라고 하네요.

바로 이런 사진이 해당 브랜드 SNS에 올라왔습니다.

분홍, 노랑, 검정, 하늘색 망사 재질 파우치 안에 화장품과 이어폰 등이 담겨 있는데요.

파우치 모양이 여성 속옷을 연상시킨다라는 겁니다.

온라인에서는 브랜드의 주 고객층인 여성들의 비판이 나왔습니다.

'불법촬영 등 범죄가 많은데 여성 속옷을 소품으로 하다니', '고객 니즈를 전혀 파악하지 못한 마케팅' 등 지적이 많았습니다.

다만, 속옷 모양을 딴 소품이 실제로 해외에서는 유행하고 있다는 반응도 함께 나왔습니다.

이렇게 논란이 일자 브랜드 측은 '파우치는 촬영을 위해 사용된 개인 소장품으로, 실제 사은품으로 기획되거나 제공될 예정인 제품은 아니었다'라고 해명을 했는데요.

이어 '추후 콘텐츠에 사용되는 소품의 적절성, 표현 방식 등을 철저히 검토해서 유사한 일이 재발하지 않도록 하겠다'고 덧붙였습니다.

(화면출처 : 투크 인스타그램)
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