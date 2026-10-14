"우즈베크 사람들에 감동"…한국행 비행기 '기적'의 장면

비행기 안에서 한 여성 승객이 쇼크 증세를 보였는데요, 우즈베키스탄인 의사가 응급처치에 나서 생명을 구한 사연입니다. 함께 보시죠.



지난 11일 우즈베키스탄에서 한국으로 오는 비행기 안에서 발생한 일이 최근 SNS에 올라온 겁니다.



당시 한국인으로 추정되는 여성 승객이 혈압이 20까지 떨어지는 등 쇼크 증세를 보였다고 합니다.



이런 위급한 상황에 우즈베키스탄인 의사가 주저 없이 나섰다는데요.



환자에게 치료제를 투여하는 등 응급처치를 진행했습니다.



주변에 있던 우즈베키스탄 사람들도 저마다 가방을 열어서 물, 사탕, 초콜릿 등을 꺼내서 건넸고요, 베개와 이불을 건네주는 이들도 있었다고 합니다.



의료진과 승객, 승무원들이 힘을 모은 덕분에 환자는 무사히 한국에 도착을 할 수 있었습니다.



목격담을 쓴 누리꾼은 '우즈베키스탄 사람들의 정에 감동했다'며서 이후 승객을 도운 의사가 우즈베키스탄의 한 이비인후과 전문의라는 사실을 확인했다고 전했습니다.



(화면출처 : 스레드 cotonkennel_bonco)