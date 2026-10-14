러 FSB, 사할린서 일본인 기자 체포…"간첩 혐의"

▲ 러시아 사할린주에 속하는 쿠릴열도의 이투루프섬 (자료사진)

러시아 연방보안국이 극동 사할린주에서 간첩 활동을 한 혐의를 받는 일본인 기자를 체포했다고 타스, 인테르팍스 통신이 현지 시간 13일 보도했습니다.FSB는 러시아 외무부에 특파원으로 정식 등록돼 사할린 주도 유즈노사할린스크에서 주재하던 일본 홋카이도신문 소속 기자를 붙잡아 조사 중입니다.FSB는 이 기자가 일본 정보기관의 지시에 따라 러시아 안보에 위해를 가할 목적으로 국방력과 관련한 정보를 수집·보관해온 사실을 확인했다고 주장했습니다.이 기자는 유즈노사할린스크에서 출국 직전 체포돼 러시아 수도 모스크바로 이송됐으며, 법원 결정으로 구금됐습니다.다만 이 기자의 구체적인 신원은 공개되지 않았습니다.이번 일은 최근 러시아 행정구역상 사할린주에 속하는 쿠릴열도를 둘러싸고 러시아와 일본 간에 긴장이 고조되는 국면에서 벌어졌습니다.지난 8월 블라디미르 푸틴 대통령이 쿠릴열도 4개 섬 중 하나인 이투루프섬을 방문하자 일본 정부는 강력히 반발했습니다.일본은 이 섬들을 '북방영토'라고 부르며 영유권을 주장해 왔습니다.지난 2일에는 러시아가 제재를 피해 원유를 수출하는 통로인 '그림자 선단' 소속 선박 35척에 대해 운항 및 수리, 보험 제공 등을 금지하는 추가 제재를 결정했습니다.이는 다카이치 사나에 내각 출범 이후 첫 대러 제재로, 러시아는 보복을 예고했습니다.(사진=연합뉴스)