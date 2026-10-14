[날씨] 쌀쌀한 출근길 겉옷 챙기세요…큰 일교차 주의

오늘(14일)은 따뜻한 겉옷 꼭 챙기셔야겠습니다.



아침 기온이 대부분 10도를 밑돌면서 쌀쌀하겠습니다.



서울의 아침 기온 9도로 올가을 들어서 가장 낮을 텐데 바람까지 강하게 불어서 체감온도는 더 내려가겠습니다.



그 밖의 지역도 파주가 6도, 철원이 5도 등 일부 지역은 5도 안팎까지 떨어져 춥겠습니다.



낮 기온도 어제와 비슷해서 20도에 그치겠는데요.



아침과의 일교차도 크게 벌어지겠고 기온 변화가 큰 만큼 건강 상하지 않도록 건강 관리에 힘써주셔야겠습니다.



오늘 하늘 표정은 대체로 맑게 드러나겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 9도, 춘천이 7도로 많게는 어제보다 10도 안팎이 떨어지겠습니다.



낮 기온은 서울이 20도, 대구와 울산이 21도로 대체로 어제보다 내려가겠습니다.



주 후반으로 갈수록 기온은 점진적으로 다시 오르겠습니다.



목요일에는 경기와 영서 북부에, 다가오는 일요일에는 또 전국에 비 예보가 있습니다.



(남유진 기상캐스터)