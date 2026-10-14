"정보 협력에 문제 있다"…강경화, 한미 '균열' 시인

<앵커>



강경화 주미대사가 국정감사에서 최근 미국 백악관과의 소통에 한계가 있었다고 시인했습니다. 미국 측이 정보 협력 문제를 공식 제기했는데, 미국의 우려가 충분히 해소되지 않았다고 밝힌 것입니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



워싱턴 주미 한국대사관에서 열린 국회 국정감사.



지난달 18일 있었던 한미 외교장관 비공개 회담 내용을 놓고 집중 질의가 이어졌습니다.



무소속 한동훈 의원은 루비오 미 국무장관이 '이종석 국정원장과 정동영 통일부 장관에 대한 신뢰가 손상됐으니 대통령에게 정상화 필요성을 전해 달라'고 하지 않았느냐고 물었습니다.



[한동훈/무소속 의원 : 미국이 내정간섭을 할 수 없으니 구체적으로 누굴 교체하라고는 못 하겠지만, 실제로는 지금 이 라인에 대한 것은, 이 라인과는 더이상 못 가겠다는 미국의 입장 표명 아닙니까?]



당시 회담에 배석했던 강경화 주미대사는 특정 인사에 대한 언급은 없었다고 선을 그으면서도, 정보 협력에 문제가 있다는 점은 인정했습니다.



[강경화/주미한국대사 : 정보 협력에 문제가 있다는 말이 있었습니다. 아직 미 측이 기대하는 만큼 문제가 충분히 해소됐다고는 생각하지 않습니다.]



백악관과 소통에도 어려움을 겪고 있다고 강 대사는 털어놨습니다.



[강경화/주미한국대사 : 백악관에 대한 소통에는 한계가 있음을 시인하겠습니다. 제가 하고 싶은 만큼의 고위급에서의 협의는 지금으로선 저도 답답할 정도로….]



미국 측이 정보 누설 문제를 제기한 정동영 통일부 장관의 평안북도 구성 제3 핵시설 발언에 대해서는 정 장관의 요청을 받아 미 측에 직접 해명했다고 강 대사는 밝혔습니다.



민주당 의원들은 미국의 우려를 일방적으로 수용할 필요는 없다며, 트럼프 행정부 대외 정책의 구조적 흐름을 봐야 한다고 반박했습니다.



[박성준/민주당 의원 : 외교 쟁점 하나 가지고 한미 관계가 분열됐다고 흔들려는 것 자체가 국제질서의 큰 흐름을 잘못 보는 시각에서 나오는 것이다.]



중국의 보복 우려로 한국 대기업이 미 방산기업과의 협력을 중단했다는 의혹도 제기됐습니다.



이에 대해 강 대사는 구체적으로 확인하기는 어렵다면서도 미중 경쟁 속에서 우리 기업이 어려움에 처하는 경우가 있어 미 당국과 협의 중이라고 답했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열)