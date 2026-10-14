"두 손에 흉기 묶고 질주"…시민들이 제압했다

<앵커>



자신의 손에 스스로 흉기를 묶고 공격하던 남성을 용감한 시민들이 제압해 더 큰 피해를 막을 수 있었습니다. 살인미수죄로 복역했던 남성은 범행 1시간 전까지도 보호관찰관과 함께 있던 것으로 확인됐습니다.



이어서 안희재 기자입니다.



<기자>



대형 복합상가 안을 휘젓고 다니며 무차별 흉기 난동을 벌인 최 모 씨.



대형마트가 입점해 있는 지하층부터 에스컬레이터로 오르내리며 범행한 것으로 파악됐습니다.



곳곳에서 피해자가 속출했는데, 20대 심정지 환자를 포함해 2층에서만 6명이 부상을 당했습니다.



평온하던 대낮의 도심 상가는 순식간에 아수라장으로 변했고,



[당시 현장 녹취 : 피해, 피해! 지금 흉기 들고 찌르고 있어! 흉기 들고 있대, 도망가래!]



입을 굳게 닫은 최 씨의 양손에는 떨어뜨리지 않겠다는 듯 흉기가 묶여 있었다고 목격자들은 전했습니다.



[목격자 : 흉기를 양쪽으로 해서 붕대로 묶었대요. 묶어놨으니까 흉기를 이렇게 쳐서라도 떨어뜨리는 걸 못하고….]



극심한 공포감 속에서도 시민들은 용기를 내 힘을 모았고,



[강병훈/목격자 : 뭐지 하고 있는데 갑자기 뒤에서 흉기 들고 이렇게 어떤 아저씨가 서 있는 거예요. 다들 의자 들으라고 해서 다 의자 들고 막 이렇게, 방어하니까 도망가시더라고요.]



최 씨를 직접 제압해 경찰에 넘겼습니다.



지난 2015년, 전처를 향해 흉기를 휘둘러 살인미수죄로 징역 4년을 복역한 최 씨는 2019년 출소하면서 전자발찌를 착용한 것으로 파악됐습니다.



최 씨는 어제(13일) 오전 전문가 상담과 보호관찰관 면담 등을 진행한 뒤, 범행 1시간 전까지 보호관찰관과 식사도 함께 한 것으로 파악됐습니다.



법무부는 국민께 큰 심려를 끼쳐 사과드린다면서 전자발찌 관리·감독 전반에 대해 철저히 조사해 재발 방지책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



김종철 경찰청장 직무대행은 엄정한 수사와 피해자 지원을 강조하고, 공공장소 흉기 소지 행위에 대해서는 총력 대응하라고 지시했습니다.



(영상취재 : 임동국 영상편집 : 박지인, 디자인 : 김한길·장성범)