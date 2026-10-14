[머그딥] 사람을 없앴는데 일은 더 늘었다? 셀프계산대의 반전

셀프계산대에서 물건 하나를 안 찍고 나가면 절도일까요, 실수일까요?



실제로 무인점포에서 1,500원짜리 과자 하나를 결제하지 않은 사람이

절도 혐의를 받았지만, 헌법재판소는 처분을 취소했습니다.



그런데 미국에선 셀프계산대 때문에 재고 손실이 늘자,

오히려 직원을 다시 붙이는 마트들이 나오고 있습니다.



셀프계산대와 무인점포가 사람을 줄인 건사람지만

계산, 감시, 오류 해결, 심지어 '고의인지 실수인지 판단하는 일'까지

정말 사라진 걸까요?



사람이 사라진 자리에서 벌어진 뜻밖의 일,

비디오머그에서 따라가 봤습니다.



(취재·구성 심영구 편집 윤예란 디자인 조은솔 제작 지식콘텐츠IP팀)