[날씨/XR] 내일부터 다시 쌀쌀…큰 일교차 유의

어제(12일)와는 공기가 사뭇 달라졌습니다.



보시는 것처럼 비구름의 후면으로 북서쪽에서 차가운 공기가 내려오고 있기 때문인데요.



오늘 비를 뿌린 저기압은 내일 동해상으로 빠져나가겠고, 서쪽에서는 고기압이 확장해 오면서 내일 우리나라는 서고동저형 기압 배치 속 바람이 강하게 불겠습니다.



내일 서울의 아침 기온 9도로 올가을 들어서 가장 낮을 텐데요.



바람까지 강하게 불어 체감 온도는 조금 더 내려갈 것으로 보입니다.



그 밖의 지역도 파주가 6도, 철원이 5도까지 떨어지는 등 일부 내륙 지역은 5도 안팎까지 내려가 춥겠습니다.



오늘 낮 기온도 어제보다 9도가량이 대폭 떨어졌는데요.



내일 낮 기온 오늘과 비슷한 가운데 일교차가 10도 이상으로 무척 크게 벌어지겠습니다.



내일은 따뜻한 겉옷 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.



오늘 밤까지 호남 서해안 지역에는 약한 비가 오는 곳이 있겠고요, 내일은 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 9도, 춘천이 7도로 많게는 오늘보다 10도가량 크게 떨어지겠습니다.



낮 기온은 서울이 20도, 대구와 광주가 21도로 대체로 오늘보다 낮겠습니다.



주 후반으로 갈수록 기온은 점진적으로 다시 오르겠습니다.



목요일에는 경기와 강원 북부에, 일요일에는 또 전국에 비 예보가 있습니다.



(남유진 기상캐스터)