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[날씨/XR] 내일부터 다시 쌀쌀…큰 일교차 유의

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작성 2026.10.13 21:05 조회수
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어제(12일)와는 공기가 사뭇 달라졌습니다.

보시는 것처럼 비구름의 후면으로 북서쪽에서 차가운 공기가 내려오고 있기 때문인데요.

오늘 비를 뿌린 저기압은 내일 동해상으로 빠져나가겠고, 서쪽에서는 고기압이 확장해 오면서 내일 우리나라는 서고동저형 기압 배치 속 바람이 강하게 불겠습니다.

내일 서울의 아침 기온 9도로 올가을 들어서 가장 낮을 텐데요.

바람까지 강하게 불어 체감 온도는 조금 더 내려갈 것으로 보입니다.

그 밖의 지역도 파주가 6도, 철원이 5도까지 떨어지는 등 일부 내륙 지역은 5도 안팎까지 내려가 춥겠습니다.

오늘 낮 기온도 어제보다 9도가량이 대폭 떨어졌는데요.

내일 낮 기온 오늘과 비슷한 가운데 일교차가 10도 이상으로 무척 크게 벌어지겠습니다.

내일은 따뜻한 겉옷 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.

오늘 밤까지 호남 서해안 지역에는 약한 비가 오는 곳이 있겠고요, 내일은 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.

자세한 아침 기온 보시면 서울이 9도, 춘천이 7도로 많게는 오늘보다 10도가량 크게 떨어지겠습니다.

낮 기온은 서울이 20도, 대구와 광주가 21도로 대체로 오늘보다 낮겠습니다.

주 후반으로 갈수록 기온은 점진적으로 다시 오르겠습니다.

목요일에는 경기와 강원 북부에, 일요일에는 또 전국에 비 예보가 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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