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"허위 사실로 인신공격"…이강인 '법적 대응' 예고

홍석준 기자
작성 2026.10.13 21:00 조회수
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축구대표팀의 내홍이 SNS에서 특정 선수들을 향한 인신공격으로 번지면서, 또 다른 상처를 키우고 있습니다.

특히 이강인 선수 측은 허위 사실에 대한 엄중한 대응을 예고했습니다.

지난주, 우즈베키스탄전 직후 눈물을 흘리는 황인범을 위로한 이강인은 어수선한 팀 분위기에 대해 말을 아끼면서도 하나로 뭉쳐야 한다고 강조했습니다.

[이강인/축구대표팀 미드필더 (지난 6일) : (대표팀 분위기는) 뭐, 모르겠네요. 저도 잘…. 한 팀이 되는 게 정말 중요할 거라고 생각을 하고….]

그런데 이후 대표팀 내 '세대 갈등'이 수면 위로 떠오르자 일부 팬들은 엉뚱하게도 이강인에게 화살을 돌리며 비난을 퍼부었는데요.

이강인의 소속사는 SNS를 통해 확산한 내용은 사실무근이라며 법적 대응을 예고했습니다.

축구협회도 성명을 내고 도를 넘은 인신공격에 대한 자제를 요청했습니다.

(영상편집 : 하성원, 디자인 : 변다영, 화면출처 : 유튜브 '동현 kldh')
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