뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

모든 걸 결정한 '한 방'…"온 하늘이 도왔어요"

유병민 기자
작성 2026.10.13 21:00 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(12일) 프로야구 정규시즌 마지막 날 기아 김도영 선수는 왜 이 시대 최고의 '슈퍼스타' 인지를 또 한 번 증명했습니다. 팀의 준플레이오프 직행과 첫 홈런왕 등극, 통산 100홈런에 장타율 타이틀까지, 모든 걸 결정한 홈런 한 방으로 2년 만에 MVP 수상까지 유력해졌습니다.

유병민 기자가 취재했습니다.

<기자>

LG와 최종전을 앞두고 김도영은 인생에서 가장 간절한 마음이었습니다.

[김도영/KIA 내야수 : 어젯밤에 새벽에 혼자 나가서 산책하면서 길에 평화의 소녀상 있길래 괜히 앞에서 소원도 빌어보고 별짓을 다 했던 것 같습니다.]

2대 2로 맞선 8회 말 호쾌하게 방망이를 돌린 뒤에도 또 '제발'이라고 외쳤습니다.

[김도영/KIA 내야수 : 조금 안쪽 맞아서 느낌이 (안 좋았고) 그리고 워낙 (박)해민 선배님이 수비를 잘하시니까 또 잡겠다 (생각했습니다.)]

쭉쭉 뻗어간 타구는 중앙 담장을 훌쩍 넘어가는 시즌 45호 결승 투런 홈런이 됐고, KIA의 준플레이오프 직행과 김도영의 생애 첫 홈런왕 등극, 통산 100홈런까지 한꺼번에 달성되자 챔피언스필드는 용광로처럼 끓어올랐습니다.

[김도영/KIA 내야수 : 너무 행복하고 진짜 드라마 같습니다. 약간 이게 꿈인가 생시인가 모르겠고, 온 하늘이 저를 도왔던 거 같습니다.]

장타율 타이틀도 차지해 2년 만의 MVP 수상까지 사실상 예약한 김도영은, 이제 2년 만의 한국시리즈 우승을 향해 달려갑니다.

[김도영/KIA 내야수 : 저희가 잘하는 우승하러 가겠습니다. 파이팅!!]

뼈아픈 패배로 4위가 확정된 LG는 내일 카라스코를 선발로 내세워 리그 최고 에이스 곽빈을 선발 투입하는 5위 두산과 와일드카드 결정 1차전을 치르는데, 마무리투수 손주영이 담 증세로 이탈하는 악재까지 만났습니다.

(영상편집 : 이재성, 디자인 : 변다영)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지