[뉴스헌터스]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 배상훈 (프로파일러), 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)
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이른 새벽 장모를 살해하고 아내를 납치해 달아났다가 체포된 20대 남성 김 씨. 김 씨의 치밀한 범행 계획이 하나씩 드러나면서 큰 충격을 주고 있습니다. '접근 금지' 등 피해자 보호조치는 이번에도 큰 허점을 드러냈습니다. '장모 살해 · 아내 납치' 사건에서 주목해야 할 점은 무엇인지 자세히 파헤쳐봅니다.
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[사건why] 장모 살해 · 아내 납치…흥신소까지 동원한 남편, 대체 왜?
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