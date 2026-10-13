[사건why] 허리띠 휘두르고 뺨 때리고…유명 기업인, 외제차 매장서 '난동 · 폭행'

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 배상훈 (프로파일러), 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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욕설을 쏟아내며 허리띠를 풀어 자동차 매장 직원에게 휘두르는 남자. 'K-뷰티의 전설'로 알려진 유명한 인물로, 화장품 업체 입원인 50대 A씨였습니다. A씨는 서울 한남동의 외제차 매장에서 난동을 부리고 직원을 폭행한 혐의로 오늘 오전 경찰에 체포됐는데요, 대체 A씨는 왜 이런 난동을 벌인 걸까요? 당시 상황이 고스란히 담긴 영상을 통해 자세히 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.