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[이슈빡] 거리로 쏟아져 나온 청년들…복지 강국에 무슨 일이?

조지현 기자
작성 2026.10.13 19:32 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 조현승 (KIET 산업연구원 연구위원), 무캉과야 멜로디 (프랑스 출신 방송인)
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프랑스 전역에서 26만여 명이 거리로 쏟아져 나왔습니다. 교육 환경 개선을 요구하는 학생 시위가 시민사회로 확산되는 양상입니다. 유로존 2위 경제대국인 프랑스, 그러나 지금은 공공부채가 급증하고 국가부도 위기설까지 나오고 있는데다 정치적 갈등과 사회 불안까지 심해지고 있습니다.

프랑스가 이렇게 된 이유는 무엇일까요? 과연 프랑스만의 이야기일까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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